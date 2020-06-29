У Моршині злива затопила чотири санаторії

У курортному місті Моршин на Львівщині напередодні пізно увечері дощові води підтопили підвальні приміщення санаторно-готельних комплексів та Палацу культури. Рятувальники відкачали воду.

Про це повідомляє ДСНС.

"28 червня о 22:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в м. Моршин внаслідок проходження грози (сильний дощ, злива) відбулося підтоплення підвалів 5-ти об’єктів - 4 санаторно-готельних комплексів та Палацу культури", - йдеться в повідомленні.

На місце події було направлено відділення 9-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Моршин. Рятувальники відкачали 142 куб.м води з підвалів трьох санаторно-готельних комплексів.

У Палаці культури та одному з готелів рівень води впав самостійно.

Як повідомляв Укрінформ, у чотирьох західних областях - Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській інтенсивні опади призвели до ускладнення паводкової обстановки. На сьогоднішній ранок там залишаються підтопленими близько 500 будинків. Рятувальники продовжують відкачувати воду з підвалів та присадибних ділянок.