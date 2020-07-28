На Львівщині внаслідок вибуху автомобіля загинув чоловік

На Львівщині внаслідок вибуху автомобіля на базі відпочинку у Мостиському районі загинув 41-річний львів’янин.

Про це повідомляє у Facebook Поліція Львівської області.

"На Львівщині поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка внаслідок вибуху в автомобілі. Вибух стався на одній з баз відпочинку, розташованій у Мостиському районі. На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у поліції, у вівторок, 28 липня, близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з відпочинкових баз, розташованій у Мостиському районі, стався вибух. У результаті події загинула людина.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група Мостиського відділення поліції, а також експерти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.

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На місці події правоохоронці виявили пошкоджений внаслідок вибуху автомобіль Mitsubishi Pajero, у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя. Особу загиблого встановлено – ним виявився 41-річний львів’янин.

Проводяться першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV/