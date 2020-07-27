СБУ розслідує вибух у будинку на Подолі

Матеріали щодо вибуху в будинку на Подолі, який стався вранці 27 липня у Києві, поліція передала до СБУ.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікацій поліції Києва.

«Матеріали передані в Службу безпеки України, вони займаються розслідуванням», - повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що вранці 27 липня на столичному Подолі пролунав вибух у будинку на Нижньому валу, 41, - близько 5-ої ранку, обійшлося без постраждалих.