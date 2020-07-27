На Хрещатику горіла шестиповерхова адмінбудівля

У Києві рятувальники ліквідували пожежу у шестиповерховій будівлі на вулиці Хрещатик, 12.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

“27 липня о 8:26 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Хрещатик, 12, що у Шевченківському районі столиці. На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи”, - йдеться у повідомленні.

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Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що займання виникло у серверній на 2-му поверсі 6-поверхової будівлі і супроводжувалось сильним задимленням.

Рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі / Фото: ГУ ДСНС України у м. Києві

О 8:53 рятувальники ліквідували загоряння.

На місці було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.