Поліція Кривого Рогу звільнила чоловіка, якого тримали на прив’язі та катували

Поліція Кривого Рогу звільнила 27-річного чоловіка, якого незаконно утримували та катували.

Про це повідомляє пресслужба НПУ.

"Співробітники Покровського відділення поліції отримали інформацію про знущання з людини. За словами свідка, сусід утримує чоловіка на прив’язі у собачому ошийнику та б’є його. В ході оперативно-розшукових заходів 24 липня правоохоронці виявили потерплого, який мав на тілі численні тілесні ушкодження. Постраждалого доправили до лікарні. Також у квартирі затримали 31-річного зловмисника, причетного до злочину", - йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, чоловіка викрав знайомий від під'їзду будинку. Зловмисник змусив його сісти до автомобіля та відвіз до власної квартири. В оселі надів на чоловіка ошийник та прив’язав. Протягом двох днів він знущався з потерпілого, бив його та вимагав гроші, а також відібрав ключі від квартири, куди згодом навідався та викрав цінні речі.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За катування, незаконне позбавлення волі та пограбування поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.1 ст. 127 (катування) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.