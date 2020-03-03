Негодовані та агресивні: у Сумах жінка знущалася зі своїх собак

Сумська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами їх господині. П'ятьох собак, які утримувалися у вкрай поганих умовах, вилучено.

Про це повідомляє у Facebook поліція Сумської області.

"У жительки обласного центру правоохоронці сьогодні вилучили п‘ятьох собак, які утримувалися у тісному господарському приміщенні, без вигулу та належного харчування. ... В поліції дії жінки кваліфікували як жорстоке поводження з тваринами та відкрили кримінальне провадження за ознаками ст. 299 КК України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що четверо з тварин – пітбультер‘єри, один належить до породи ротвейлер. Пси знаходились у маленькому приміщенні, серед відходів, вони були негодовані та агресивні.

На мордах, лапах, спинах та боках собак при огляді виявлені чисельні шрами.

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Наразі один собака переданий у центр надання допомоги тваринам, інші чотири – знаходяться під опікою волонтерів.Господиня говорить, що її собаки звикли до таких умов, останній раз вона заходила до них, аби наглянути та погодувати, минулої суботи.

Досудове розслідування триває.

Фото: Facebook Поліції Сумської області