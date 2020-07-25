У Харкові судитимуть лікаря, що залишив пацієнта без ока

У Харкові поліція передала до суду справу проти лікаря, який своїми непрофесійними діями частково позбавив людину зору.

Про це керівник Слідчого управління ГУ НП України в Харківській області Сергій Чиж повідомив у Facebook.

"Слідчі закінчили досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків лікарем (ст. 140 Кримінального кодексу України), - написав Чиж.

За його даними, два роки тому потерпілий звернувся до Обласної клінічної лікарні зі скаргами на ускладнення носового дихання.

"Після обстеження лікар-отоларинголог поставив діагноз та рекомендував провести операцію. Під час медичного втручання лікарем був пошкоджений зоровий нерв, внаслідок чого пацієнт утратив здатність бачити одним оком", - пояснив Сергій Чиж.

Він додав, що кримінальне провадження стосовно дій 56-річного лікаря передане до суду. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати посаду на п'ять років або позбавлення волі до двох років.

Як повідомляв Укрінформ, 20 липня за погодженням з Харківською місцевою прокуратурою №4 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно головного лікаря одного з медзакладів Харкова за ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Головлікар відповідатиме майже за 3 млн грн збитків, заподіяних при закупівлі від підприємця 8 тисяч альбомів "Для новонароджених".

Підприємець надав завідомо підроблену накладну, згідно з якою він передав медичному закладу вказаний товар. Головний лікар, який є матеріально-відповідальною особою, неналежно виконуючи покладені на нього обов’язки, не перевірив наявність зазначених альбомів і підписав акт приймання-передачі та платіжне доручення, на підставі чого на рахунок підприємця було переказано майже 3 млн грн бюджетних коштів.