У Харкові комісія вивчає обставини смерті пацієнта з COVID-19, якого не прийняли лікарні

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу речниця Харківської ОДА Ксенія Ярікова.

«У департаменті охорони здоров'я факт смерті 39-річного пацієнта в інфекційній лікарні підтверджують. Департамент створив клініко-експертну комісію, яка працює з сьогоднішнього дня. Про результати її роботи та висновки буде повідомлено згодом», - сказала Ярікова.

Напередодні про смерть 39-річного чоловіка в інфекційній лікарні написав у Facebook користувач Олександр Ружанський, а 22 липня він заявив, що хворому з підтвердженим коронавірусом була потрібна допомога спеціалізованої лікарні через супутнє захворювання. Пацієнта інфекційки «швидка» возила в дві міські лікарні, які, за словами Ружанського, відмовилися прийняти чоловіка.

Міська клінічна лікарня №7 не прийняла 39-річного пацієнта, який згодом помер в обласній інфекційній, оскільки це не було узгоджено і суперечить наказам.

Заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан заявила Суспільному, що переведення пацієнта з інфекційної лікарні не було узгоджене і взагалі суперечить наказам МОЗ.

«Не можна класти до «швидкої» хворого і возити його по місту, не домовившись з лікувальними закладами або з якимось конкретним лікувальним закладом, яке готове було б його прийняти», — сказала Горбунова-Рубан.

За її словами, 7-ма міська лікарня «не має права» приймати хворих з COVID-19. «Це на рівні національного законодавства, це практично багатопрофільна лікарня. Вони за наказом не мають права приймати цих людей», — зазначає заступниця мера. Також Горбунова-Рубан запевнила, що пацієнта консультував лікар з 7-ої лікарні. «Дав йому усі необхідні призначення і мова про переведення взагалі не йшла, тому що там форма інсульту така, яку навіть вдома можна лікувати. Принаймні такий діагноз був поставлений», — додала вона.

Станом на 24 липня на Харківщині виявлено 3276 випадків коронавірусу (найбільше у Харкові – 2419), 1845 людей одужали, 121 – померла.