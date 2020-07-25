На Буковині кількість випадків COVID-19 перевищила 5500

Протягом минулої доби у Чернівецькій області виявлено 63 випадки зараження коронавірусом - від початку епідемії їх загальна кількість сягнула 5548.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«На Буковині 24 липня офіційно підтверджено ще 63 випадки зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 476 зразків», - написав очільник регіону, додавши, що кількість нових випадків приблизно на два десятки перевищує показники попередніх днів.

Водночас, за словами Осачука, за минулу добу від COVID-19 одужали 92 буковинці.

Від першого встановленого випадку загальна кількість інфікованих у Чернівецькій області становить 5548 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 липня в Україні лабораторно підтверджені 62 823 випадки COVID-19, за добу — 972 нових.