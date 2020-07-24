Глава ПЦУ Епіфаній освятив новий храм на Харківщині

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній освятив нову церкву Миколи Чудотворця у селі Бугаївка Вовчанського району Харківської області.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Також глава ПЦУ відслужив у цій церкві першу літургію та звершив молитву за подолання коронавірусу.

Крім того, митрополит вручив меценатам будівництва та харківському духовенству церковні нагороди.

У ході перебування на Харківщині глава ПЦУ також заклав капсулу на місці будівництва храму Святих апостолів Петра і Павла в Малинівці Чугуївського району.

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Разом з митрополитом Епіфанієм участь у поїздці по регіону взяли митрополит Переяславський і Вишневський Олександр, архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон, єпископ Луганський і Старобільський Афанасій, єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан, єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій.

У Харкові із офіційним візитом перебуває Патріарх Єпіфаній / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Як повідомлялося, торік близько 600 релігійних громад із УПЦ Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.