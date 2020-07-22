У Харкові поліція перевіряла інформацію про захоплення заручників

Інформація про захоплення заручників у Харкові виявилася неправдивою.

Про це інформує поліція Харківської області у Facebook.

"Харківська поліція перевірила повідомлення про захоплення заручників. За словами начальника Київського відділу поліції Сергія Пономарьова, який знаходиться за адресою, вказаною у повідомленні, інформація не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

У поліції закликали громадян уважно ставитися до інформації, яку вони поширюють.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Це - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22 години всіх заручників звільнили, терориста – затримали.