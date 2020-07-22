На Житомирщині виявили загибель риби у річці Хомора
Про це у Facebook повідомляє Державна екологічна інспекція Поліського округу.
«Спільно з працівниками поліції, рибоохоронного патруля, громадськості проведено обстеження р. Хомора, де виявлено загибель водних живих ресурсів в басейні річки на відрізку від проїзного мосту в смт Першотравенськ до місця злиття річок Случ та Хомора», - йдеться у повідомленні.
Працівники відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали проби води на дослідження. Заміри розчинного кисню становлять 2,9 мл при нормі 4-6.
Зазначається, що фахівці Держекоінспекції провели підрахунок загиблої риби та оцінять збитки. Матеріали передадуть до поліції з метою встановлення винних осіб.
Як повідомлялося, це вже не перший випадок загибелі риби упродовж останніх кількох років у Баранівському районі Житомирщини. За даними екологів, водні біоресурси там гинуть через викиди Понінківської картонно-паперової фабрики, що у Хмельницькій області.