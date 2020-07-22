На Житомирщині виявили загибель риби у річці Хомора

У смт Першотравенськ, що на Житомирщині, виявили мор риби в річці Хомора.

Про це у Facebook повідомляє Державна екологічна інспекція Поліського округу.

«Спільно з працівниками поліції, рибоохоронного патруля, громадськості проведено обстеження р. Хомора, де виявлено загибель водних живих ресурсів в басейні річки на відрізку від проїзного мосту в смт Першотравенськ до місця злиття річок Случ та Хомора», - йдеться у повідомленні.

Працівники відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали проби води на дослідження. Заміри розчинного кисню становлять 2,9 мл при нормі 4-6.

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Зазначається, що фахівці Держекоінспекції провели підрахунок загиблої риби та оцінять збитки. Матеріали передадуть до поліції з метою встановлення винних осіб.

Як повідомлялося, це вже не перший випадок загибелі риби упродовж останніх кількох років у Баранівському районі Житомирщини. За даними екологів, водні біоресурси там гинуть через викиди Понінківської картонно-паперової фабрики, що у Хмельницькій області.