Харківський Червоний Хрест заперечує, що залучає політиків до роздачі гумдопомоги

У Харківській обласній організації Червоного Хреста України запевнили, що не залучають представників політичних сил до роздачі гуманітарної допомоги.

Про це сказав кореспондентові Укрінформу голова обласної організації Червоного Хреста України Костянтин Башкіров, коментуючи інформацію, що з'явилася в інтернеті, про роздачу гуманітарної допомоги від Червоного Хреста особами, які не є волонтерами організації.

"Здивований, що якісь особи розмістили в соціальній мережі інформацію про роздачу гуманітарної допомоги в коробках з логотипом Червоного Хреста Німеччини. Відразу скажу, що ми здійснюємо гуманітарну допомогу самостійно, керуючись законом України про Червоний Хрест і Статутом організації, причому роздаємо особисто в руки кожному одержувачу", - зазначив Башкіров.

За його словами, серед фотографій у мережі є і та, що зроблена в Краснограді Харківської області: "На фотографії якісь особи - не волонтери - вручають гуманітарну допомогу жінці похилого віку".

"Поясню, що організація Червоного Хреста в Краснограді - одна з кращих в Україні. Дійсно, 17 липня її волонтери роздали нужденним землякам гуманітарну допомогу, яку передав німецький Червоний Хрест. Це 25 наборів продуктів, вага яких 7 кг кожен, і 25 коробок з предметами гігієни. Всі вони передані одержувачам, про що є розписи у відомостях. Можу припустити, що якісь особи могли просто використати момент для фотографії", - пояснив Башкіров.

Читайте також: Червоний Хрест доправив додаткову гумдопомогу постраждалим від повеней

За його словами, за останні 1,5 місяці колеги з німецького Червоного Хреста передали жителям Харкова й області більш як 10 тисяч наборів гуманітарної допомоги: "Зараз передача цієї гуманітарної допомоги продовжується в Харкові й області".

Раніше опозиційний депутат Харківської міськради Ігор Черняк написав на своїй сторінці у Facebook: "Бачив-бачив, але такого не бачив. Жительці Краснограда Харківської області представники "Блоку Кернеса - Успішна Харківщина" передали гуманітарну допомогу. І все б нічого, але гуманітарка ця - з наклейками від Червоного Хреста ... Геннадій Кернес, невже всі заощадження пішли на борди, що тепер доводиться "лівачити" чужою гуманітаркою?"

За інформацією місцевого видання KHARKIV TODAY, Організація Червоний Хрест повідомила, що проведе службове розслідування цього випадку.