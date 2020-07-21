У Франківську лікарні заповнені майже на 90%

В Івано-Франківську за останній тиждень зафіксували 177 випадків захворювання COVID-19. Такий показник вважають місцевим антирекордом.

Заповненість лікарень міста, які приймають хворих з підозрою на коронавірус, становить близько 90%. Про це на оперативній нараді в Івано-Франківську повідомила начальник управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко.

«По Івано-Франківську станом на учорашній вечір всього зареєстровано 1136 випадків захворювання на коронавірус. Це плюс 177 випадків за останні 7 днів. Це наш своєрідний антирекорд. Такої високої цифри ми досі не мали», - зазначила Бойко.

За її інформацією, минулого тижня цей показник сягав 115 випадків захворювання за 7 днів, позаминулого 124 випадки. За останній тиждень від коронавірусу в місті померли 5 осіб, одужали – 47. Загалом, з початку епідемії більше 500 людей в Івано-Франківську подолали COVID-19.

За словами Бойко, загалом у двох лікарнях міста, які приймають хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, перебуває 271 пацієнт. При цьому у ЦМКЛ завантаженість ліжок, які розгорнули для хворих з підозрою на COVID-19, складає 92%, у міській лікарні №1 – 87%.

«Ситуація складна і напружена», - констатує Бойко.

Станом на 21 липня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджені 3611 випадків захворювання на COVID-19, в Україні – 60 166 випадків, з них 1518 летальні, одужали 32 199 пацієнтів.

В Україні станом на 21 липня лабораторно підтверджено 60 166 випадків COVID-19, з них за добу – 673.