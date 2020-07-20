На Рівненщині відремонтують дорогу між чотирма селами

На Рівненщині у Дубенському районі чотири села однієї ОТГ з’єднають дорогою у межах проєкту «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На Рівненщині «Велике будівництво» з’єднає оновленою дорогою 4 села. Дорога дуже важлива для жителів новоствореної Повчанської громади. Ділянка ремонтувалася ще за радянських часів, разом з тим, вона забезпечує транспортне сполучення між селами Повча, Будераж, Пирятин та Мильча. Комфортнішим буде доїзд і до школи в Пирятині, а також до міжнародної траси», - розповів голова Дубенської РДА Володимир Іщук.

Проєктно-кошторисну документацію виготовила Мильчанська сільська рада, а гроші на дорогу виділені за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Загальна кошторисна вартість становить 26,7 млн грн.

«Рівнеавтошляхбуд» вже розпочав роботи. Зараз на дорозі проводять вертикальне планування, грейдування полотна, розчищення узбіччя.

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Як повідомлялося, у межах президентського проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкція 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних об’єктів, а також 73 км місцевих і 97 км державних доріг.

Кабінет міністрів України затвердив перелік обласних проєктів на 533 млн грн, на які цього року планують спрямувати 210 млн грн.

Фото: rv.gov.ua