Реконструкцію стадіону у Верхньодніпровську планують завершити цьогоріч

Центральний стадіон Верхньодніпровська після завершення реконструкції отримає велике футбольне поле з професійним покриттям, зручні трибуни для глядачів, сучасні тренерські, роздягальні та душові.

З ходом реконструкції ознайомився голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, поінформувала пресслужба ОДА.

«За національною програмою «Велике будівництво» будуємо «з нуля» та реконструюємо школи й дитсадки, спортивні об’єкти, дороги й медзаклади. Один з пріоритетних інфраструктурних проєктів – реконструкція стадіону у Верхньодніпровську. За роки свого існування він прийшов у занепад – але нині поступово перетворюється на якісний та сучасний майданчик для спортивних змагань», – зазначив Бондаренко.

Навколо стадіону підрядники встановили 6-метрову сітчасту огорожу. Змонтували 6 стовпів для зовнішнього освітлення, а також 14-метрові опори для освітлення футбольного поля. Звели глядацькі трибуни та почали встановлювати пластикові сидіння, побудували двоповерховий адміністративний корпус та окреме приміщення для громадської вбиральні.

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За словами представника підрядної організації Олександра Губи, вже підготували основу під футбольне поле, незабаром будуть накривати його штучним газоном. Загалом об’єкт готовий майже на 75% – завершити усі роботи планують цьогоріч.

Одночасно підрядники працюють і над благоустроєм території – прокладають пішохідні доріжки, облаштовують місця для стоянки.

Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Зокрема, цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: adm.dp.gov.ua