Бережанський замок планують реставрувати за програмою Велике будівництво

Бережанський замок, відомий як «Східний Вавель», включений до попереднього переліку 100 історичних пам’яток України, які планується реставрувати у рамках проєкту «Велике будівництво».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Директор Державного історико-архітектурного заповідника у Бережанах Василь Зорик розповів, що в останні роки було освоєно 4,5 млн грн державних коштів на реставрацію замку та його каплиць. У заповіднику сподіваються, що внесення Бережанського замку до переліку проєкту «Великого будівництва» дасть новий поштовх до реставрації пам’ятки.

«Внесення у такий перелік, це результат роботи багатьох жителів міста й і району – істориків, краєзнавців, архітекторів, усіх, кому дорога історико-культурна спадщина нашого краю, хто писав про Бережанський замок, робив фото, відео, проморолики, привертав увагу громадськості до відновлення цієї фортифікаційної споруди у середмісті Бережан. І, якщо міністерство свою обіцянку виконає, це буде дуже круто», - сказала керівник районного відділу культури Алла Соколовська.

Нині у Бережанському замку для продовження реставраційних робіт виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Для того, аби провести низку протиаварійних, науково-дослідних, реставраційних робіт у Бережанському замку, необхідно понад 150 млн грн.

Як відомо, замок XVII ст у Бережанах, збудований великим коронним гетьманом Миколою Сенявським, ще називають «Східним Вавелем». Імовірно прототипом Бережанського замка став королівський Вавель у Кракові.

Замок, збудований за проєктом невідомого італійського архітектора, має мури товщиною у 2-6 метрів, і 200 років надійно захищав власників. Фасади житлово-палацових корпусів прикрашені кам’яним мереживом на зразок італійського палаццо.

У замковому подвір’ї збудовано каплицю, відому завдяки багатому ліпнинному оформленню купола. Фрески, різьба по каменю, декорація з гірлянд і грон, квітів та листя, пишний розпис стелі, алегоричні символи додавали каплиці особливої величі.

Нині на Тернопільщині нараховується понад 3,5 тис. пам’яток історії та культури.

Наступного року частиною національного проєкту "Велике будівництво" стане відновлення 100 культурних об’єктів. Проєкт готовий для розгляду міністерствами та буде презентований найближчим часом.

Фото: we.org.ua