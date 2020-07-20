На Житомирщині зведуть міст на трасі Н-03

На Житомирщині у межах програми «Велике будівництво» з 22 липня розпочнеться будівництво шляхопроводу на трасі Житомир-Чернівці.

Про це у Facebook повідомляє Служба автомобільних доріг у Житомирській області.

«Із 22 липня, у зв’язку з розпочатим будівництвом нової штучної споруди на кілометрі 57+058 шляху Житомир – Чернівці, рух автопроїздом через залізницю на перегоні Чуднів-Волинський – Разіне буде закрито», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організація руху в напрямку міста Любар здійснюватиметься шляхами: Н-03 Житомир – Чернівці (км 50+540), О 062345 Вільшанка – Краснопіль – Суслівка, О 062346 Чуднів – Іванопіль, Н-02/М-06/ - Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка (км 235+570). А саме, через населені пункти: Чуднів – Вільшанка - Волосівка – Троща – Краснопіль – Панасівка – Юрівка.

Згідно з договором, ремонтно-будівельні роботи розраховані на 2 роки та фінансуються з державного бюджету, а виконує їх ТОВ «Мостобудівельний загін №112».

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у 2020 році планує збудувати та відремонтувати 125,8 км доріг державного значення у Житомирській області.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: tva.ua