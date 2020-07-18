На одеському пляжі застрягли шість дельфінів

На одеському пляжі застрягли 6 дельфінів. Вони запливли за хвилеріз і не можуть знайти вихід.

Про це у Facebook повідомляє Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

"Зараз на 10 ст. Великого Фонтану співробітниками муніципальної варти, рятувальниками та поліцією проводиться операція з рятування дельфінів, які не можуть виплисти з території пляжу. 4 дорослих та 2 дитини дельфінів заплили за хвилеріз, але через велику кількість відпочивальників і водного транспорту дезорієнтувались і втратили місце входу/виходу", - зазначається у повідомленні.

Наразі співробітниками Департаменту звільнено акваторію пляжу та траверси від відпочивальників. За словами зоозахисників та спеціалістів це допоможе тваринам самотужки вибратись у відкрите море.

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Як повідомляв Укрінформ, в Одесі 18 липня розпочалася операція з підйому затонулого в листопаді минулого року танкера Delfi. Через слабкі троси дві спроби фахівців компанії Smart Marine Concept підняти з мілини і поставити на кіль (довести нахил до 45 градусів - ред.) аварійний танкер виявилися неуспішними - обірвався трос одного з двох буксирів. У неділю, 19 липня, роботи з підняття судна поновлять.