В Одесі почали піднімати затонулий танкер Delfi

В Одесі розпочалася операція з підйому затонулого в листопаді танкера Delfi.

Роботи з накачування понтонів ведуться з 6:00, повідомляє Думська.

"Між пляжем і Delfi постійно курсують катери, доставляючи водолазів до місця робіт. На відстань близько 100 метрів підійшли буксири, на них заводять троси, щоб смикнути танкер для постановки на кіль", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: З танкера Delfi досі витікають нафтопродукти

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно лягло на мілину, членів екіпажу евакуювали.

Фото: Думська