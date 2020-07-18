У Запоріжжі автобус із пасажирами врізався у стовп, є постраждалі

У Запоріжжі автобус наїхав на електроопору, постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 6 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження. Чоловіка та чотирьох жінок після надання медичної допомоги відпущено додому. Ще одна постраждала - неповнолітня дівчина 2003 року народження перебуває у лікарні. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує", - зазначається у повідомленні.

Інформація про ДТП із постраждалими надійшла до Дніпровського відділу поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області 17 липня близько 22:00. В ході огляду місця події встановлено, що водій муніципального автобуса «МАЗ», виконуючи міські пасажирські перевезення, рухаючись по проїзній частині бульвару Шевченка, виїхав за її межі та допустив наїзд на електроопору.

За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.