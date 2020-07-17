Верховний суд скасував поновлення на посаді мера Чернівців

Рішення судів двох інстанцій, яким Олексія Каспрука поновили на посаді Чернівецького міського голови, скасував Касаційний адмінсуд, повернувши справу до суду першої інстанції.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у пресслужбі Касаційного адміністративного суду України.

"У Касаційному суді скасували рішення судів першої та апеляційної інстанції, яким Чернівецького міського голову поновили на посаді. Цю справу відправили на повторний розгляд суду першої інстанції", - сказали у пресслужбі.

Таким чином, до повторного розгляду справи у суді першої інстанції, відсторонення від посади Олексія Каспрука залишається законним.

Як раніше повідомляв Укрінформ, 26 липня 2018 року депутати Чернівецької міської ради зняли з посади міського голову Олексія Каспрука. За відповідне рішення проголосувало 29 депутатів, що становить більше двох третин від депутатського складу міської ради.

У квітні минулого року Чернівецький окружний адміністративний суд скасував це рішення та поновив Каспрука на посаді міського голови. Пізніше у листопаді того ж року Апеляційний суд у Вінниці підтвердив вирок суду першої інстанції та залишив на посаді відстороненого минулого року міського голову Чернівців Олексія Каспрука.