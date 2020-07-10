У Чернівцях - акція проти поганих доріг, активісти приносять шини
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Кілька десятків людей вийшли висловити своє невдоволення станом доріг у місті та принесли на акцію використані шини зі своїх автівок.У центрі Чернівців активісти проводять акцію проти поганих доріг / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ
"Зараз відбувається очікуваний сценарій. Нібито прийшло повідомлення про замінування. Причому всіх місць, де тільки можна скласти шини. Але ми ж все одно складемо ці шини в інший раз або в іншому місці", - сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу один з організаторів акції, місцевий активіст Сергій Ткачук.
На акції проти поганих доріг присутній і Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Він заявив, що підтримує вимоги протестувальників, адже міські дороги перебувають у жахливому стані.
"Я зацікавлений, щоби люди прийшли. Я не боюся і ніколи не боявся говорити з людьми. Можливо, це провокація (повідомлення про замінування - ред.), але точно – не з мого боку. Мене сотня шин не лякає. Я готовий за кожне своє слово, за кожну дію відповідати", - сказав міський голова.
Як повідомляв Укрінформ, у Чернівцях у п’ятницю, 10 липня, надійшло анонімне повідомлення про замінування міської ради та площ Філармонії і Центральної. Правоохоронці розпочали перевірку. Цього дня біля мерії планували провести акцію проти поганих доріг.