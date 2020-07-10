У Чернівцях - акція проти поганих доріг, активісти приносять шини

У Чернівцях попри перевірку поліцією повідомлення про замінування міської ради активісти проводять акцію "Я вимагаю доріг" на сусідній із мерією вулиці Ольги Кобилянської.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кілька десятків людей вийшли висловити своє невдоволення станом доріг у місті та принесли на акцію використані шини зі своїх автівок.

У центрі Чернівців активісти проводять акцію проти поганих доріг / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ

"Зараз відбувається очікуваний сценарій. Нібито прийшло повідомлення про замінування. Причому всіх місць, де тільки можна скласти шини. Але ми ж все одно складемо ці шини в інший раз або в іншому місці", - сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу один з організаторів акції, місцевий активіст Сергій Ткачук.

На акції проти поганих доріг присутній і Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Він заявив, що підтримує вимоги протестувальників, адже міські дороги перебувають у жахливому стані.

"Я зацікавлений, щоби люди прийшли. Я не боюся і ніколи не боявся говорити з людьми. Можливо, це провокація (повідомлення про замінування - ред.), але точно – не з мого боку. Мене сотня шин не лякає. Я готовий за кожне своє слово, за кожну дію відповідати", - сказав міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівцях у п’ятницю, 10 липня, надійшло анонімне повідомлення про замінування міської ради та площ Філармонії і Центральної. Правоохоронці розпочали перевірку. Цього дня біля мерії планували провести акцію проти поганих доріг.