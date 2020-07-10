У Чернівцях евакуюють людей з мерії - шукають вибухівку

У Чернівцях перевіряють повідомлення про замінування міської ради та площ Філармонії і Центральної. Людей із приміщень мерії евакуюють.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"Сьогодні, 10 липня, до поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі Чернівецької міської ради, а також площ Філармонії та Центральної. Правоохоронці проводять евакуацію людей з місць можливої небезпеки, перевіряють вказані об'єкти на наявність підозрілих та вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Наразі з міської ради виводять людей. Центральну площу перекрили, пішоходів не пропускають.

Також біля будівлі міської ради є активісти, які планували об 11:00 розпочати біля мерії акцію проти розбитих доріг. Усіх охочих просили приносити на акцію старі використані шини, як символ результатів господарювання міських депутатів та чиновників.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівцях цього тижня уже двічі перевіряли повідомлення про замінування одного і того ж торговельного центру "Майдан". В обох випадках жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Фото: cv.npu.gov.ua