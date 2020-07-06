В Одесі

В Одесі "замінували" площу

Укрінформ
В Одесі у курортному районі Аркадія правоохоронці перевіряють інформацію про замінування площі.

Про це повідомляє Приморський відділ поліції в м. Одесі.

“Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про загрозу вибуху на площі 10 Квітня”. Повідомлення про замінування об’єкта надійшло до поліції сьогодні по обіді”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: За “мінуванням” майже 700 шкіл у Польщі стоять російські спецслужби – ЗМІ

На місце події скеровано слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції, вибухотехніків, кінологів та працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-