На Київщині впав легкомоторний літак

На Київщині вогнеборці ліквідували горіння легкомоторного літака, що впав у Макарівському районі області.

Про це інформує пресслужба МВС у Telegram.

«17 липня о 16:20 до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Наливайківки Макарівського району в полі сталося падіння легкомоторного літака навчальної школи Aviation Group з послідуючим горінням. Внаслідок падіння легкомоторного літака поблизу с. Наливайківки Макарівського району загиблих немає, загрози життю двом особам, які перебували у літаку, немає», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що о 16:40 загорання літака ліквідовано. Від ДСНС залучено 10 чол. о/с та 2 од. техніки.

Фото: МВС