Тернопіль проведе парад випускників попри карантин

У Тернополі проведуть традиційне загальноміське свято цьогорічних випускників навчальних закладів.

Таке рішення ухвалили у четвер на засіданні міського оперативного штабу, повідомляє пресслужба міськради.

«На засіданні міського оперативного штабу прийнято рішення про те, що 31 липня у загальноосвітніх навчальних закладах Тернопільської громади відбудеться вручення атестатів та пройде загальноміське свято «Випускник 2020». Плануємо, що цього дня на відкритих локаціях шкіл нашої громади відбудеться вручення атестатів, після чого випускники традиційною урочистою пішою ходою пройдуть центральними вулицями міста до Центрального стадіону, і уже на стадіоні розпочнеться урочиста церемонія нагородження медалістів», - розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

Зазначається, що цього року парад випускників відбудеться по-особливому, адже обов’язковими умовами його проведення є дотримання усіма учасниками ходи маскового режиму та рекомендованої головним санітарним лікарем України соціальної дистанції.

При цьому, свято випускників проведуть у Тернополі виключно у тому разі, якщо впродовж наступних двох тижнів на території міста не спостерігатиметься різке зростання рівня захворюваності на COVID-19, а також якщо урядом чи обласним штабом не будуть запроваджені додаткові обмежувальні заходи.

Наразі у місті фіксується позитивна динаміка зниження захворюваності, що дає сподівання на те, що свято «Випускник 2020» таки вдасться повноцінно провести .

У випадку введення додаткових карантинних обмежень Кабінетом міністрів України чи зростання кількості хворих у Тернополі, 31 липня проведуть лише вручення атестатів і медалей випускникам та відзначення переможців загальноміських конкурсів. Для дотримання санітарних норм, захід пройде на Співочому полі, що в парку Національного відродження. У такому випадку парад випускників шкіл буде скасовано.

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Як повідомили кореспондентові агентства в обласному лабораторному центрі, станом на 16 липня у Тернополі зафіксовано 555 хворих на коронавірус, 145 одужали, двоє померли.

В області зареєстровано 2336 випадків COVID-19, 34 – летальних, 1469 людей одужали.

Загалом в Україні кількість випадків COVID-19 становить 56 455, за минулу добу виявлено 848 інфікованих. Одужали 28 931 пацієнт, продовжують хворіти 26 079 осіб, померли - 1 445.

Фото: ternopilcity.gov.ua