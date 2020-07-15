Синоптики прогнозують 30-градусну спеку на вихідних

В Україні у четвер дощі очікуються лише в західних областях, температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише в західних областях вдень короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області завтра опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 13-15°, вдень близько 25°, на Київщині вночі 10-15°, вдень 21-26°.

Синоптики прогнозують у західних областях помірні дощі, грози, 18 липня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі; на решті території без опадів, лише вдень 17 липня в Житомирській, Київській та Вінницькій областях місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень у західних областях 19-24° (у Карпатах 12-17°), на решті території 23-28°, на півдні країни місцями 29-32°.

На Київщині 17-18 липня без опадів, лише у п'ятницю місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.

Згідно з прогнозом, 19 липня у західній, вдень місцями і в північній частині, 20 липня в Україні, крім сходу, короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Температура вночі 11-17°, на півдні до 20°; вдень у західних областях 20-25°, на півдні та південному сході країни 27-33°, на решті території 23-29°.

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У столичному регіоні 19- 20 липня короткочасний дощ, гроза, лише вночі у неділю без опадів. Температура вночі 12-17°; вдень 23-28°.