У Харкові за ніч випало півтори місячні норми опадів

У Харкові вночі випало півтори місячної норми опадів.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла завідувачка сектору Харківського гідрометцентру Євгенія Ляшенко.

"У Харкові вночі протягом 12 годин випало 87 мм дощу, при тому що місячна норма 61 мм. Цей рекорд має значення стихійного лиха", - зазначила Ляшенко.

Фото: h_harkow, Telegram

За її словами, на території області найбільше постраждав Зміївський район, де вночі випало 104 мм опадів.

"Але вдень погода покращиться. Циклон пішов з регіону на північ. Тільки у деяких районах Харківщини, а також у Сумській та Чернігівській областях очікуються дощі, але грозовий фронт буде безпечнішим", - пояснила Ляшенко.

Фото: h_harkow, Telegram

Щодо температури, то, за її словами, вдень у Харкові та області буде до 21 градуса тепла.

"У середу, 15 липня, за даними синоптиків, буде хмарно з проясненнями, вранці можливий невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура повітря вночі - 10-15 градусів тепла, вдень - 19-22", - зазначила вона.

Головне фото: Сергій Бобок