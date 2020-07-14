У річках на Львівщині та Волині очікується підйом рівнів води

У річках Стрв'яж на Львівщині та Прип'ять, Стохiд на Волині 14-17 липня очікується підвищення рівнів води, з можливим затопленням.

Про це повідомляє ДСНС.

“В першiй половинi доби 14 липня на р. Стрв'яж бiля с. Луки (Самбiрський район Львiвськоi обл.) очiкується продовження пiдйому рiвня води на 0,2-1,0 м над рiвнем 13 липня на 16 год. На фонi пiдвищеноi водностi - затоплення заплави, сільгоспугідь, можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих господарчих об’єктів та будинкiв, прирiчкової iнфраструктури”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, 14-17 липня, при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця та на р. Стохiд в створi поста Любешiв вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi.