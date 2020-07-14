У річках на Львівщині та Волині очікується підйом рівнів води
Про це повідомляє ДСНС.
“В першiй половинi доби 14 липня на р. Стрв'яж бiля с. Луки (Самбiрський район Львiвськоi обл.) очiкується продовження пiдйому рiвня води на 0,2-1,0 м над рiвнем 13 липня на 16 год. На фонi пiдвищеноi водностi - затоплення заплави, сільгоспугідь, можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих господарчих об’єктів та будинкiв, прирiчкової iнфраструктури”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, 14-17 липня, при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця та на р. Стохiд в створi поста Любешiв вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi.