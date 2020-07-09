Паводок на Тернопільщині: евакуйовані повернулися до своїх домівок

Ліквідація наслідків червневого паводку у долині Дністра триває в Тернопільській області.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На Тернопільщині триває ліквідація наслідків паводку. Постраждалі внаслідок червневої стихії жителі області вже повернулися до своїх домівок. Зараз тривають роботи з відкачування води з криниць. Залишилося близько п’яти, всього ж було затоплено 203. Держпродспоживслужба отримала доручення провести лабораторні аналізи питної води на відповідність санітарним нормам», — повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш під час робочої онлайн-наради членів Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулася сьогодні під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами керівника області, органи місцевого самоврядування та служба ДСНС повністю відновили роботу всіх інфраструктурних об’єктів Тернопільщини.

У той же час на відновлення гідроспоруди, що на межі Івано-Франківської області, необхідно 3 млн 580 тис. грн. Також 1 млн 100 тис. грн потрібні на побудову дамби, яка унеможливить підтоплення села Вістря Монастириського району — зазначив Труш.

Як повідомляло агентство, внаслідок надзвичайної ситуації природного характеру, що виникла у червні на території західних областей України, на Тернопільщині постраждали 24 населені пункти у трьох районах. Підтоплено 150 будівель, постраждали 180 осіб. Збитки сягають 14,3 млн грн.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всім населеним пунктам, які постраждали від повені та пожежі, обов’язково допоможуть.