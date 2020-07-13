Грози, шквали та холодні ночі: якої погоди чекати цього тижня

На Лівобережжі у вівторок очікуються дощі та грози, подекуди град і шквали, температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У східних, більшості північних, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 17-22 м/с, на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині значні дощі, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у південних та центральних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, у південних та східних областях вночі 15-20°, вдень 23-28°", - йдеться у повідомленні.

У столиці у вівторок опади не очікуються. Температура вночі 12-14°, вдень 18-20°. На Київщині місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

Синоптики прогнозують 15 липня у східних, більшості північних та центральних областей короткочасні дощі (вночі на північному сході значні дощі), вдень 16 липня в західних областях короткочасні дощі; подекуди грози; на решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний (в західних областях з переходом на південний), 3-8 м/с, 15 липня на Лівобережжі 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°, 15 липня на північному сході 17-22°; на півдні вночі 12-17°, вдень 23-28°.

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У столичному регіоні 15-16 липня опади не очікуються, лише вночі 15 липня невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°.

Згідно з прогнозом на 17- 18 липня, у західних, 18 липня і в північних та центральних областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 10-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 20-26°, у південній частині, 18 липня і у східних областях 25-31°.

На Київщині 17 липня без опадів, 18 липня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.