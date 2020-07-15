Харківська міськрада подала до суду на свого депутата за виступ на сесії

Харківська міськрада подала до суду на депутата Ігоря Черняка за його виступ на сесії і вимагає визнати недостовірною і спростувати викладену ним інформацію про незаконну забудову земельної ділянки.

Про це Черняк повідомив на своїй сторінці в Facebook і розмістив скан рішення суду.

"Підручні Кернеса подали на мене до суду! За виступ на сесії міськради. Мовляв, вимагають спростування недостовірної, на їхню думку, інформації. Тема виступу - забудова ділянки на проспекті Перемоги, 69-а", - написав Черняк.

За його словами, йдеться про випадок зміни цільового призначення земельної ділянки під будівництво житлового комплексу.

"Пам'ятаєте ту історію, коли на місце привезли пару кіосків, залишили їх там, потім прибрали, а потім отримали землю під забудову? Так ось. Дерибанити землю - можна. Ліпити ліві документи - можна. Забивати на інтереси харків'ян - можна. Говорити про це на сесії - не можна", - обурився депутат.

На його думку, це перший прецедент у Харкові, коли департамент міськради подає в суд на діючого депутата міськради за виступ на сесії.

Підготовче судове засідання, згідно з опублікованим Черняком рішенням суду, відбудеться 29 липня о 09.00 в Московському районному суді Харкова.

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Як повідомлялося, 22 квітня на черговій сесії Харківської міськради було прийнято рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки на проспекті Перемоги під будівництво житлового комплексу. Депутат Ігор Черняк з трибуни сесії розкритикував це рішення і з документами в руках пояснив, що підставою для будівництва житлового комплексу стало встановлення кількох кіосків, які навіть не мали фундаменту.