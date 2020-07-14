На Київщині судитимуть учасника будівельної афери на 197 мільйонів

На Київщині до суду направлено обвинувальний акт щодо учасника ОЗГ, яка скоїла будівельну аферу, внаслідок якої встановлено матеріальні збитки на 197 млн грн.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань НПУ у Telegram.

«Масштабна будівельна афера в Ірпені - до суду скеровано обвинувальний акт щодо одного з учасників злочинного угруповання», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними правоохоронців, у період 2014-2018 років четверо шахраїв шляхом обману заволоділи коштами громадян в особливо великих розмірах.

«Вони представлялися забудовниками трьох житлових комплексів міста Ірпінь. Проводили масштабну рекламну кампанію щодо реалізації доступного та комфортного житла в передмісті столиці, переконували громадян в безпечності інвестування, запевняли в наявності всіх дозвільних документів», - поінформували у поліції.

У процесі досудового розслідування було встановлено та допитано 442 потерпілих. За результатами економічної експертизи було встановлено матеріальну шкоду в розмірі 197 млн грн.

«10 липня обвинувальний акт щодо учасниці злочинного угруповання скеровано до суду. Її обвинувачують у шахрайстві, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах за попередньою змовою (ч. 3 ст. 28, ч. 4. ст. 190 Кримінального кодексу України)», - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що 3 інших шахраїв було оголошено в міжнародний розшук, і двох з них наразі затримано – готується екстрадиція з Іспанії.