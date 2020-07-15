Під Житомиром перекрили трасу Київ-Чоп: вимагають виділення землі учасникам АТО/ООС
Про перекриття траси повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
«Зранку 15 липня на 128 км автодороги Київ – Чоп, поблизу с. Гадзинки Житомирського району, учасники акції частково обмежили рух транспорту. Люди рухаються по пішохідному переходу, пропускаючи автомобілі екстрених служб», - йдеться у повідомленні.
Як уточнили кореспонденту Укрінформу в поліції, учасники акції вимагають впорядкувати роботу Держгеокадастру, звільнити його керівника та вирішити питання із виділенням землі учасникам АТО/ООС.
До пікетувальників прибув заступник голови Житомирської ОДА Віктор Градівський.
У поліції зазначають, що на місці події працюють патрульні та представники поліції превенції ГУНП Житомирщини. Правоохоронці забезпечують безпеку учасників дорожнього руху та проводять роз’яснювальну роботу з протестувальниками.