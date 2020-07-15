Під Житомиром перекрили трасу Київ-Чоп: вимагають виділення землі учасникам АТО/ООС

Поблизу Житомира учасники акції перекрили трасу Київ-Чоп, вимагаючи звільнення голови Держеокадастру та виділення землі військовим, які захищали і захищають країну від російської агресії.

Про перекриття траси повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Зранку 15 липня на 128 км автодороги Київ – Чоп, поблизу с. Гадзинки Житомирського району, учасники акції частково обмежили рух транспорту. Люди рухаються по пішохідному переходу, пропускаючи автомобілі екстрених служб», - йдеться у повідомленні.

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Як уточнили кореспонденту Укрінформу в поліції, учасники акції вимагають впорядкувати роботу Держгеокадастру, звільнити його керівника та вирішити питання із виділенням землі учасникам АТО/ООС.

До пікетувальників прибув заступник голови Житомирської ОДА Віктор Градівський.

У поліції зазначають, що на місці події працюють патрульні та представники поліції превенції ГУНП Житомирщини. Правоохоронці забезпечують безпеку учасників дорожнього руху та проводять роз’яснювальну роботу з протестувальниками.