COVID-19 на Житомирщині: за добу одужали майже пів сотні людей

На Житомирщині за минулу добу, 14 липня, від коронавірусної хвороби COVID-19 одужали 47 людей.

Про це інформує Telegram-канал "Коронавірус_Житомирщина".

"За даними від обласного лабцентру, подолали хворобу 47 жителів Житомира, Пулинського, Коростенського, Андрушівського, Радомишльського, Лугинського, Новоград-Волинського, Романівського та Житомирського районів", - йдеться у повідомленні.

Водночас в області підтвердили 8 нових випадків COVID-19 серед жителів Житомира, Бердичівського, Коростенського, Новоград-Волинського та Черняхівського районів.

Найбільша кількість інфікувань зафіксована в Житомирі (519), Житомирському районі (197) та Коростені (140).

Загалом на Житомирщині підтверджено 1550 випадків COVID-19, 1206 людей одужали, 34 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджені 55 607 випадки COVID-19, з них за добу – 836. Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 427 летальних випадків, 28 131 людина одужала.