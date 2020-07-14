Зруйнована колія на Івано-Франківщині буде відновлена до кінця тижня — Криклій

Зруйнована зливами ділянка залізничної колії в Івано-Франківській області буде повністю відновлена до кінця тижня.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

"На ділянці необхідно відновити ще 8 кілометрів шляхів. Щоб рух не зупинявся, поїзди пускають вночі, коли бригади вже закінчують роботу. З такими темпами, відновлення ділянки закінчиться до кінця тижня", - написав Криклій.

Він додав, що менше, ніж за добу, коли колія була незавантажена, ремонтники відновили 150 метрів ділянки перегону Заболотів-Видинів, який є важливим для здійснення вантажних перевезень з та до Румунії.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули 3 особи, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області. На Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.