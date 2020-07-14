Під Одесою - спалах COVID-19 у психлікарні

В Одеській обласній психіатричній лікарні №2, що функціонує у приміському селі Олександрівка, спалах COVID-19. Місцева влада заборонила роботу розташованих неподалік кафе, барів, магазинів, переносять зупинку автотранспорту.

Таке рішення ухвалила комісія ТЕБ і НС Лиманської райдержадміністрації Одеської області, повідомляє пресслужба РДА.

"Протягом останнього тижня, порівняно з попереднім, у районі спостерігається зростання кількості лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Найбільше інфікованих у с. Олександрівка, в том числі встановлено позитивний результат ПЛР-досліджень в одного медичного працівника та семи пацієнтів КНП "Одеська обласна психіатрична лікарня №2". За рішенням комісії з ТЕБ і НС, усі відділення закладу переведено у режим обсервації терміном на 14 днів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що директору КНП запропоновано "надати районній комісії з ТЕБ та НС план заходів щодо протидії розповсюдженню хвороби на території закладу, а також забезпечити відповідне лікування хворих. На цей період всі в’їзні ворота мають бути закриті на внутрішні та зовнішні замки. По периметру та біля воріт закладу має бути штатна охорона та встановлено попереджувальні знаки".

Відповідно до рішення комісії, тимчасово заборонено функціонування кафе, барів та всіх магазинів, які розташовані поблизу, окрім магазину "Точка У" та аптеки. Також на території Олександрівки заборонено відвідування дитячих та спортивних майданчиків. Крім того, місцевій владі належить дезінфікувати усі місця загального користування і змінити розташування автобусної зупинки біля лікарні на більш віддалене місце поблизу стадіону.

Як повідомляв Укрінформ, через збільшення кількості хворих на COVID-19 міська влада Одеси заборонила роботу із 23-ї години до 7 години нічних клубів, а також ресторанів, кафе, барів.

Органам правопорядку рекомендовано забезпечити контроль за дотриманням карантинних заходів.

Крім того, міська влада готується відкрити додаткові відділення в Одеській інфекційній та інших лікарнях.