На Вінниччині виявили 26 нових випадків COVID-19

У Вінницькій області за минулу добу зафіксували 26 нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом становить 2148.

Також на Вінниччині зареєстровано 3245 підозр на коронавірус, із них 43 – за минулу добу.

Продовжують хворіти 548 осіб, подолали коронавірус 1562 осіб, або 73% хворих.

Нових летальних випадків не зареєстровано. Загальна кількість пацієнтів, що померли від коронавірусу - 38%, показник летальності становить 1,8% ( по Україні – 2,6%).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 липня в Україні кількість випадків COVID-19 становить 54 771, за минулу добу виявлено 638 інфікованих. Одужали 27 154 пацієнти, продовжують хворіти 26 205 осіб, померли - 1 412.