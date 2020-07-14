Один з керівників патрульної поліції Черкащини вимагав хабар у підлеглого - СБУ

Один з керівників патрульної поліції Черкащини вимагав хабар у підлеглого - СБУ

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Укрінформ
Працівники Служби безпеки України викрили на хабарі заступника начальника Управління патрульної поліції Черкащини.

Про це повідомляє у Facebook Управління СБУ в Черкаській області.

"Співробітники Служби безпеки України викрили на корупції заступника начальника Управління патрульної поліції Черкащини", - йдеться у повідомленні.

За попередньою версією слідства, посадовець вимагав хабар від свого підлеглого - начальника одного із секторів управління. Натомість він обіцяв не притягати його до дисциплінарної відповідальності за начебто неналежне зберігання ввіреного майна.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії. Встановлюються інші можливі випадки корупційних зловживань фігуранта та інших посадовців підрозділу поліції.

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