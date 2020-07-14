ДБР розслідує можливе перевищення влади патрульними у Чернівцях

Державне бюро розслідувань розслідує можливе перевищення влади патрульними у Чернівцях під час затримання пенсіонера, який займався незаконною торгівлею на одній із вулиць міста.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"На підставі повідомлення у ЗМІ та соціальних мережах слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, розпочали досудове розслідування за фактом можливого перевищення влади працівниками Управління патрульної поліції у Чернівецькій області під час затримання чоловіка, який здійснював торгівлю на одній із вулиць Чернівців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за наявною інформацією, 12 липня правоохоронці прибули за викликом на одну із вулиць міста, де із застосуванням кайданків затримали чоловіка пенсійного віку, який здійснював незаконну торгівлю. Також правоохоронці склали щодо громадянина адмінматеріали за фактами дрібного хуліганства, злісної непокори поліцейському та порушення правил карантину (ст. 173, ст. 185 та ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

"У результаті дій правоохоронців пенсіонеру стало зле. Наразі встановлюється ступінь отриманих ушкоджень. Попередня правова кваліфікація дій правоохоронців - перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)", - зазначають у ДБР.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Чернівецької області.