У Кременчуці поліція зламала руку чоловіку, який не хотів їхати до лікарні

У Кременчуку патрульні, заковуючи у кайданки чоловіка, який відмовлявся від госпіталізації, зламали йому руку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.

"За даними слідства, співробітники батальйону патрульної поліції в м. Кременчук приїхали на виклик медиків, де мешканець квартири відмовлявся від госпіталізації. Один із патрульних заламав чоловікові руки за спину та силоміць вдягнув кайданки. У результаті такого застосування спецзасобу потерпілий дістав тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток передпліччя", - йдеться у повідомленні.

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Кременчуцька місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України) і проводить перевірку.