Космічна зйомка вже два дні не фіксує "гарячих точок" пожежі на Луганщині

Космічна зйомка вже два дні не фіксує "гарячих точок" на території масштабної пожежі на Луганщині.

Про це сьогодні, 13 липня, доповів на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій начальник обласного ГУ ДСНС України Михайло Пшик, повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

"Вже два дні космічна зйомка не показує «гарячих точок» на території пожежі, але ще 40 одиниць спецтехніки продовжують працювати на ліквідації наслідків стихійного лиха. Зокрема, продовжується боротьба із тлінням сміттєзвалища поблизу м. Сєвєродонецька. Там працює грунтомет, який створює захисну полосу шириною 12 м. навколо сміттєзвалища", - поінформував Пшик.

Він повідомив, що орієнтовно пожежа пройшла 5 тис. га, це 10% загальної площі лісового масиву. До ліквідації пожежі були залучені рятувальні підрозділи з Донецької, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської областей. Наразі рятувальники з Харківщини та Дніпропетровщини відбули до місць дислокації, але в резерві залишаються 15 одиниць спецтехніки.

Голова Новоайдарської райдержадміністрації Тетяна Новікова повідомила, що обліковано 76 будинків, які постраждали внаслідок пожежі, жоден з них не застрахований. Пожежею пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди у 41 домогосподарстві, знищено вщент – 35 будинків у с. Смолянинове. Пошкоджено 15 та повністю зруйновано 49 будинків садівничого товариства № 5 «Озеро Вовче» Новоайдарського району.

Внаслідок надзвичайної ситуації постраждало 223 особи, з яких зазнали матеріальної шкоди 109 осіб; звернулись до швидкої медичної допомоги, лікарень м. Сєвєродонецька та смт Новоайдар із травмами, пов’язаними із дією вражаючих чинників надзвичайної ситуації, 114 осіб (з них 17 дітей).

Орієнтовний розмір збитків, завданих надзвичайною ситуацією, тільки від втрати лісових насаджень, складає понад 450 млн грн.

Пожежу, яка забрала життя п’яти людей, попередньо перекваліфікували у надзвичайну ситуацію державного рівня природного характеру (раніше було кваліфіковано як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру з загрозою поширення та набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня). Остаточні висновки має зробити Експертна комісія ДСНС України.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.