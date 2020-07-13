Мерія Одеси відселила мешканців будинку, де сталася пожежа

Двадцять жителів триповерхового будинку на вул. Буніна, 35, в Одесі, де під час недільної пожежі знищені покрівля і перекриття третього поверху, тимчасового поселено у корпусах дитячого табору "Мрія", а інших 28 людей розмістили у своїх квартирах родичі.

Про це розповів міський голова Одеси Геннадій Труханов на засіданні міського оперативного штабу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За попереднім висновком фахівців ДСНС, джерело загоряння, з якого розпочалась масштабна пожежа в будинку, було на балконі квартири 2-го поверху, звідки вогонь перекинувся на перекриття й покрівлю. 20 осіб, чиї квартири зазнали пошкоджень від вогню, відселено до табору "Мрія", що став своєрідним пристанищем для одеситів, які втратили житло через обвали старих будинків чи пожежі. Інші 28 потерпілих внаслідок пожежі вирішили тимчасово поселитись у своїх родичів", - зазначив Труханов.

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Міський голова доручив директору департаменту міського господарства Дмитру Жеману розробити план відновлення будинку. Однак спершу належить отримати офіційний експертний висновок експертів ДСНС про причини пожежі та власників квартири, де вона виникла.

Як повідомлялося, у неділю об 11 год. у житловому будинку (1814 року забудови) на вул. Буніна виникла пожежа, яку через 3 години вдалося ліквідувати. Жертв і постраждалих немає. Вогнем знищено покрівлю та перекриття між 3 поверхом і горищем на площі 700 кв метрів.

До гасіння залучалося 83 чоловік особового складу та 18 одиниць техніки ДСНС.