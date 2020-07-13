В Одесі через пожежу відселення потребують 38 мешканців триповерхівки

В Одесі через пожежу у трьохповерховому житловому будинку, яка виникла 12 липня у Приморському районі міста на вул. Буніна, 38 мешканців тимчасово переселено до бази відпочинку «Мрія».

Про це повідомляє ДСНС.

“Відселення з житлового будинку потребують 38 мешканців, яких тимчасово переселено до бази відпочинку "Мрія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 14 год. 33 хв. 12 липня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено покрівлю та перекриття між 3 поверхом і горищем на площі 700 кв м.

До гасіння залучалося 83 чоловік особового складу та 18 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялось, 12 липня о 11 год. 02 хв. у Приморському районі м. Одеса по вул. Буніна, 35 у трьохповерховому житловому будинку (1814 року забудови) в квартирі на 2 поверсі виникла пожежа з розповсюдженням на 3 поверх та покрівлю. Пожежа була локалізована о 13:06.

фото: vgorode