COVID-19 на Донеччині: за добу — жодного нового випадку

На Донеччині за минулу добу не зафіксували жодного нового випадку захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у Facebook голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко.

"Гарні новини: за неділю 12 липня в Донецькій області не виявлено жодного нового хворого на коронавірусну хворобу", - йдеться у повдіомленні.

За словами Кириленка, наразі 476 мешканців Донеччини продовжують лікування.

Голова ОДА закликав усіх дотримуватися карантинних обмежень, аби уникнути нових спалахів захворювання.

Від початку епідемії у Донецькій області зафіксовано 759 випадків захворювання на коронавірус. 273 людини одужало, 10 померло.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 липня лабораторно підтвердили 54 133 випадки COVID-19, із них за минулу добу – 612. Зафіксовано за добу 15 летальних випадків. Одужало 385 людей.

Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 398 летальних випадків, 26 503 людей одужало.