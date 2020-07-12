У Рівненській області побільшало хворих на COVID-19

11 липня у Рівненській області підтвердили 51 новий випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook.

Зокрема, 9 хворих виявили у Дубно, 7 – в обласному центрі, 19 – у Млинівському районі. Вік нових хворих від 2 до 78 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 4598 випадків захворювання на коронавірусну хворобу", – повідомив Коваль.

Кількість летальних випадків не змінилась: наразі їх 80. Окрім того, 11 липня коронавірус побороли 27 осіб. Загалом же вилікувались 2738 жителів області.

В роботі обласних лабораторій перебувають 138 зразків.

Як повідомлялося, в Україні станом на 11 липня лабораторно підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 800 нових випадків.

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