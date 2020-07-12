Дівчата, які розбили вікно в електричці на Дніпропетровщині, вибачилися — Геращенко

Дівчата, що виклали у соцмережі відео, на якому виламують раму вікна в одному з потягів приміської електрички у Дніпропетровській області, публічно вибачилися за свої дії, а їхні батьки погодилися компенсувати збитки.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

“Ювенальна поліція Дніпропетровської області знайшла і дівчину, яка ламала вагон, і її подружку, яка знімала це на відео. Батьки дівчат погодилися компенсувати «Укрзалізниці» витрати на ремонт вагона в повному обсязі — все до копійки — 4105 гривень 26 копійок”, - написав він.

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Геращенко також додав відео, в якому змонтовано знятий дівчатами ролик та їхні вибачення за скоєне.

Заступник міністра зазначив, що на маму дівчини, яка зламала вікно, було складено протокол за статтею 184 КУпАП (невиконання батьками своїх обов'язків по вихованню дітей). Їй загрожує штраф у розмірі від 850 до 1 700 гривень.

Нагадаємо: цей випадок стався 9 липня в приміському потязі «П'ятихатки-Дніпро». Дівчата зняли на відео, як виламують вікно в електричці, та виклали ролик у соцмережі. На відео їх упізнали сусіди. Дівчата нещодавно закінчили школу. Одна з них вчиться на перукаря.

"Укрзалізниця" відреагувала на відео в соцмережах і звернулася до поліції.