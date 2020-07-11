У Маріуполі водій відволікся на мобільний і наїхав на двох патрульних

У Маріуполі водій, відволікшись на телефон, скоїв наїзд на двох працівниць патрульної поліції, які проводили слідчі дії.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Водій «мерседеса» під час руху, відволікшись на мобільний телефон, скоїв наїзд на дорожній конус, виставлений на проїжджій частині патрульними поліцейськими, далі, продовжуючи рух, зіткнувся з автомобілем Chery Tiggo, що стояв на узбіччі проїжджої частини, після чого наїхав на двох поліцейських Приморського відділення поліції, які в цей час проводили слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті ДТП обидві співробітниці поліції зазнали тілесних ушкоджень.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.