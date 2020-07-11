Коронавірус забрав уже 200 життів на Буковині

За минулу добу у Чернівецькій області зафіксували три смерті пацієнтів із підтвердженим коронавірусом. Загалом від початку пандемії від коронавірусу на Буковині померли вже 200 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано 5 летальних випадків. У трьох померлих коронавірус підтверджено, двоє – з підозрою. Усі мали важку двобічну пневмонію. Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині – 200", - йдеться у повідомленні.

Також в обладміністрації зазначили, що наразі у лікарнях області перебувають 122 пацієнти із підтвердженим коронавірусом.

"У медичних закладах станом на 11 липня лікують 25 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 20, на апаратах штучної вентиляції легень – 0", - додали в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 липня лабораторно підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них за добу – 800.

У Чернівецькій області зафіксували вже 5117 випадків інфікування COVID-19. З них 2669 пацієнтів одужали.